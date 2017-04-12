В iPhone 7 обнаружили неприятную проблему – ВИДЕО

2017-04-12 15:40 | www.oxu.az | 2

Обладатели смартфонов нового поколения iPhone 7 в блестящем корпусе «черный оникс» столкнулись с неожиданной проблемой.

Помимо того, что глянцевое покрытие быстро теряет первоначальный вид из-за мелких царапин, все надписи на задней крышке очень быстро стираются, утверждают пользователи, передает Oxu.Az со ссылкой на rambler.ru.

Один из владельцев такого смартфона опубликовал фотографию своего устройства на форуме Reddit в качестве доказательства.

Пользователь признался, что купил смартфон именно из-за необычного цвета корпуса и старался носить его без чехла. В результате надписи на тыльной стороне устройства попросту исчезли.

Владелец смартфона обратился в фирменный магазин Apple, сотрудники которого поначалу признали, что «ни разу не видели ничего подобного», однако затем заявили, что произошедшее является результатом «естественного износа».

Отметим, что в самой компании рекомендуют пользователям носить смартфоны цвета «черный оникс» в чехле, чтобы предотвратить появление царапин и потертостей.

У.А.