Минаввер Келентерли: "Аршин мал алан", "Бахтияр"…вехи славной жизни (ВИДЕО, ФОТО)

2017-04-12 17:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Очередная передача Kino Evi (Дом кино) Lider TV будет посвящена жизни и творчеству лауреату Государственной премии СССР, заслуженной артистке Азербайджана Минаввер Келентерли, сообщили Trend Life в пресс-службе телепроекта.

Минаввер Келентерли (Münəvvər Səməd qızı Kələntərli) родилась в 1912 году в Лянкяране. В 1930 году в возрасте 17 лет переехала в Баку. С 1933 года начала свою актёрскую деятельность, выступала на сцене Оперного театра и Театра музыкальной комедии, снималась в фильмах. С 1953 года была заместителем директора кинотеатра "Ветен". Самые яркие образы воплотила в фильмах "Аршин мал алан" постановки 1945 года, где она исполнила роль родной тёти Аскера по Джахан хала, и в фильме "Бахтияр" в образе Гюльзар Гусейновой. Среди фильмов "Огни Баку", "Встреча", "Не та, так эта", "Под знойным небом", "Её большое сердце", "Тени ползут", "Пачка Казбека", "Я буду танцевать" и т.д. Скончалась 5 февраля 1963 года в возрасте 51 года от обострения сахарного диабета.

Автор идеи и руководитель телепроекта, ведущая передачи – Зейнаб Абдуллах. Просветительско-развлекательная передача посвящена звездам мирового и национального кинематографа. В рубрике Çək - göstər (Снимай и покажи) с ведущей Ламией Аскеровой любителям предоставлена возможность продемонстрировать свои работы – социальные ролики, короткометражные фильмы и т.д. Зрителям также предоставляется интересная информация о новостях из мира кино, жизни и творчества представителей киноиндустрии.

Специальным гостем передачи в рубрике Kino Mətbəx (Кинокухня) стал искусствовед и публицист Вагиф Расулоглу.

Передача будет представлена 15 апреля в 11:00. Режиссер и монтажер – İBO, операторы – Айдын Меджидли и Кямал Мамедов, фотограф – Эльшад Мусаев.

Передача выходит каждую субботу c 11.00 до 12.00. Повтор по средам в 00.15.

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(Автор: Вугар Иманов)