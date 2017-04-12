Официальное заявление о сносе мечети на «Советской» – ОБНОВЛЕНО

2017-04-12 15:50 | www.oxu.az | 2

Министерство культуры и туризма Азербайджана прокомментировало снос мечети «Гаджи Джавад» на территории, известной как «Советская».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BakıPost.az, глава пресс-службы министерства Вугар Шихмаммедов заявил, что мечеть «Гаджи Джавад» внесена в список исторических и охраняемых памятников:

«Специалисты осмотрели мечети на улицах Абдулла Шаига и Мустафа Субхи. Наконец, в прошлом году на основе заключения специалистов на основе соответствующего решения было принято решение об исключении этих мечетей из списка охраняемых памятников из-за слабости их конструкции».

14:35

«У мечети «Гаджи Джавад» на территории «Советской» в Ясамальском районе города Баку нет никакой регистрации».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил АПА заместитель начальника Управления полиции города Баку, генерал-майор полиции Сахлаб Багиров.

Он отметил, что все строения на этой территории попадают под план:

«Это строение, функционирующее как мечеть, также в этом списке строений, попадающих под план. Какое решение будет принято в связи с участью этого строения, то и будет».

С.Багиров выразил отношение к распространившейся в социальных сетях информации о напряженной обстановке на данной территории:

«Я нахожусь на данной территории, нет никакой напряженности. Будет то, что требует закон».

Председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы сказал, что эти мечети не прошли регистрации, они старые и не пригодны к эксплуатации. Все старые постройки на этой территории сносятся.

Председатель комитета отметил, что были проведены беседы с местными жителями, при необходимости такие же квартальные мечети будут построены в другом месте, и граждане согласны с этим:

«В эти мечети на праздничный намаз приходили максимум 80-100 человек, а в обычные дни около 15-20. Они не зарегистрированы ни как мечети, ни как здания. Их построили в начале прошлого века, они полностью непригодны для эксплуатации. Их называли квартальными мечетями. На этой территории функционируют 4 больших мечети, люди совершают молитвы там. Поэтому местные жители никак не протестуют против сноса, наоборот они за. Создавшие искусственный ажиотаж, шумиху по этому вопросу это далекие от религии силы».

М.Гурбанлы отметил, что в Баку функционируют 134 мечети. В результате внимания, которое уделяет религии Ильхам Алиев, в стране ремонтируются, восстанавливаются мечети:

«У нас функционирует мечеть Гейдара и другие подобные ей превосходные мечети. Шумиху же создают те, кто хочет нанести вред общему делу. Эти люди не имеют ничего общего с верующими».

Отметим, что на «Советской» была снесена мечеть «Гаджи Абдулрагимбей Гулубеков» и теперь планируется снос мечети «Гаджи Джавад».

A.M.