На Абшероне снесли дом журналиста

2017-04-12 15:57 | www.oxu.az | 2

Представители Исполнительной власти Абшеронского района снесли дом журналиста Гаджи Зейналова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Modern.az, об этом сообщили друзья журналиста.

По информации, у журналиста на руках был разрешительный документ от Исполнительной власти Абшеронского района и другие документы.

Отметим, что эти документы были выданы журналисту во времена бывшего главы Исполнительной власти Абшеронского района Закира Фараджова. В настоящее время главой ИВ района является Ирада Гюльмамедова. Снесенный дом находился в поселке Сарай. По информации, журналист взял несколько кредитов на постройку дома и до сих пор их не выплатил.

Э.А.