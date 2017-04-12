В Азербайджане значительно вырос объем биржевых сделок

2017-04-12 18:10 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2017 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 585 биржевых сделок по купле-продаже ценных бумаг почти на 225 миллионов манатов, что более чем в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, следует из статистических данных, опубликованных в среду на сайте НДЦ.

По данным национального депозитария, в январе-марте этого года зарегистрированы 116 внебиржевых сделки на 185,12 миллиона манатов (рост за год на 67,7 процента).

За первый квартал зарегистрированы 97 сделок по дополнительной эмиссии на более чем 1,12 миллиарда манатов. По сравнению с январем-мартом прошлого года объем таких сделок вырос почти на 5,7 процента.

Объем сделок за январь-март 2017 года:

Заключенные договоры Биржевые сделки, число Биржевые сделки, объем в манатах Внебиржевые сделки, число Внебиржевые сделки, объем Сделки по доп. эмиссии, число Сделки по доп. эмиссии, объем Январь 2 183 17 879 720 13 641 720 9 648 562 500 Февраль 3 253 155 609 805 32 184 170 140 34 270 400 100 Март 2 149 51 428 900 71 313 018 54 202 992 500

НДЦ был создан 18 сентября 1997 года.

Официальный курс на 12 апреля составляет 1,7029 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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