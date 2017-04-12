Экс-министр здравоохранения Азербайджана отвергает предъявленное ему обвинение

2017-04-12 18:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Гарадагском районном суде Баку в среду состоялся суд по уголовному делу экс-министра здравоохранения Али Инсанова.

На процессе под председательством судьи Рашада Мустафаева гособвинитель сказал, что согласно обвинению, в исправительном учреждении № 13 у Али Инсанова были найден психотропные вещества.

«Они были найдены во время проверки, в связи с чем был составлен протокол. В это время Али Инсанов напал на сотрудника Пенитенциарной службы Анара Мамедова, сорвал с него погон и толкнул, в результате чего тот упал, повредив голову», - сказал обвинитель.

Али Инсанов сказал, что не считает себя виновным по предъявленному обвинению, назвав обвинения ложными.

Давший показания в качестве пострадавшего Анар Мамедов подтвердил изложенное в обвинительном заключении.

На процессе показания в качестве свидетелей дали заключенные Ровшан Салахов, Шунасиб Алиев, а также ранее судимый Анар Тахмазов, сотрудник Пенитенциарной службы Физули Исмайлов, которые подтвердили факты, изложенные в обвинительном заключении.

Очередное заседание суда назначено на 19 апреля.

Али Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Ему были предъявлены обвинения в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и последующим трехлетним запретом работать на государственной должности.

В отношении Али Инсанова 24 августа 2016 года было возбуждено новое уголовное дело по статьям 234.1 (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, либо применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении его близких родственников, а равно угроза применения такого насилия) и 317.2.1 (изготовление, хранение, сокрытие, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в исправительных учреждениях или следственных изоляторах).

11 октября прошлого года Гарадагский районный суд Баку избрал в отношении Али Инсанова меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

11 января 2017 года Гарадагский районный суд вынес решение о продлении меры пресечения в виде ареста еще на два месяца, а 3 марта было вынесено решение о продлении еще на один месяц.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)