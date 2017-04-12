Вахид Ахмедов об удешевлении доллара в Азербайджане

2017-04-12 16:12 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане есть факторы, влияющие на удешевление доллара. Кредиты не выдают, имеется нехватка средств в обращении, экспорт, пусть и относительно, но растет, что влияет на курс доллара.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на virtualaz.org, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов.

По его мнению, на курс маната повлияли IV Исламские игры солидарности и «Формула 1»:

«Укрепляя манат и ослабляя доллар, они пытаются привлечь финансы в страну».

В.Ахмедов считает, что еще одним фактором, приведшим к относительному удешевлению доллара, является вступление в силу безналичных расчетов с 1 апреля.

Депутат заявил, что такая политика в сфере финансов не может продолжаться долгое время, так как она мешает развитию реального сектора:

«Лишь созданием дефицита маната невозможно достичь каких-либо финансовых успехов. Результатом этой линии стало снижение экономической активности, падение покупательской способности».

Вахид Ахмедов также коснулся вопроса создания новых рабочих мест. Он заявил, что без развития промышленности устранить безработицу нельзя:

«В советское время действовали крупные промышленные предприятия, фабрики, заводы, и люди работали там. Безработицы не было».

Он отметил, что страна импортирует такие продукты, которые можно было производить и здесь. Это также приведет к созданию новых рабочих мест.

У.А.

