Азербайджанские дети мечтают о космосе (ФОТО)

2017-04-12 18:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане проходят Гагаринские уроки, сообщили Trend Life в пресс-службе Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку.

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики - памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Сегодня сразу в нескольких учебных заведениях прошли Гагаринские уроки. Педагоги, учащиеся школ и студенты Национальной академии авиации Азербайджана подготовили фотовыставки, рассказывающие о первых шагах человечества в космосе, советских конструкторах и космонавтах. Особое место было уделено биографиям Юрия Гагарина, Сергея Королева, Валентины Терешковой и Керима Керимова.

В школе № 6 города Баку Гагаринский урок посетил руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Он рассказал участникам о интересных страницах истории космонавтики и личностях, внесших огромны вклад в освоение космоса. Подобные уроки также состоялись в бакинских школах №№ 39,145, лицее «Занги», Образовательном комплексе «школа-лицей» Бакинского Славянского университета и Национальной академии авиации Азербайджана. В ближайшие дни они также пройдут в школах №№ 91, 95 и 283 города Баку.

Сотрудники РИКЦ вручили всем участником Гагаринских уроков специальные памятные открытки.

(Автор: Вугар Иманов)