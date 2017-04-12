Заслуженная артистка Азербайджана подарила Москве настоящий праздник (ФОТО)

2017-04-12 18:42 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Московские зрители пришли в восторг от второго фестиваля «Opera Art», который триумфально завершился оперой Верди "Трубадур".

Сегодня можно сказать, что фестиваль стал настоящим событием в культурной жизни России. На него уже специально приезжают из других городов. Например, супружеская пара из Санкт-Петербурга Сергей и Виктория признались журналистам, что фестиваль и особенно «Трубадур» произвели на них фантастическое впечатление: «Верди очень эмоционален, и в концертном исполнении, в исполнении таких виртуозов, как Динара Алиева, с ее мастерством, с ее восточным темпераментом это особенно сильно ощущается».

И это не удивительно, ведь у «Opera Art» есть свои уникальные штрихи.

Идейный вдохновитель и организатор фестиваля Динара Алиева сразу обозначила необычный для оперы концертный формат.

«Ничто в спектакле не должно быть выше музыки. Прима в опере - музыка, а все эффекты призваны только подать ее в самом лучшем свете, направить на нее главное внимание», - говорил незадолго до московской премьеры "Трубадура" Даниэль Орен, который дирижировал оркестром на ставшей культовой премьере постановки в Израиле в 2015 году. И Динара Алиева полностью поддерживает и разделяет это мнение.

О другой изюминке фестиваля говорила сама всемирно известная оперная дива:

«Я много пою за рубежом, встречаю интересных певцов и дирижеров и всегда обидно, когда заканчивается проект, завершаются репетиции и спектакли и надо уезжать. Я про себя часто думаю: «Хочу показать этого баритона или тенора в Москве, выступить в дуэте с ним», — и в голове начинают крутиться идеи будущих концертов моего фестиваля. И как-то всегда получается, что мои партнеры тоже очень хотят выступить со мной «за пределами» тех мест, где мы уже завершили работу, и охотно принимают приглашение на мой фестиваль», - отметила заслуженная артистка Азербайджана Динара Алиева.

Но «Трубадур» особо выделяется даже на этом фоне. Динара Алиева впервые вышла на сцену Азербайджанского оперного театра именно в роли Леоноры - еще будучи студенткой четвёртого курса Бакинской консерватории. А получив заслуженную всемирную славу, исполнила ту же партию в знаменитой израильской постановке. И вот теперь – Москва, где вместе с ней на одной сцене пели ведущий солист государственного академического театра оперы и балета Энхбатыр Амартувшин, а также известные исполнители «Новой оперы» Олеся Петрова и Сергей Поляков. И зрительный зал рукоплескал в начале и в конце каждой партии "Трубадура"!

«У меня болят ладони и болит сердце – от счастья, - поделилась своими впечатлениями с журналистами одна из зрительниц по имени Ирина. – У меня музыкальное образование, конечно, но даже если бы его не было, я все равно бы вышла из зала в таком состоянии, будто вот-вот взлечу. Динара Алиева подарила нам всем настоящий праздник».

«Всего лишь на второй год фестиваля мы видим, что он имеет большой авторитет, аншлаги на всех выступлениях, - отмечает руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев, который убежден, что «Opera Art» ждёт долгая жизнь. - Я уверен, что этот фестиваль станет важной вехой в культурной жизни страны – благодаря в первую очередь Динаре Алиевой, которая воплощает в себе лучшие черты, которые есть в народах России и Азербайджана, в том числе настоящую щедрость души. Именно благодаря этому любители искусства могут наслаждаться выступлениями величайших артистов мира».