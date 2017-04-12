В ближайшем будущем Bilgah Beach Hotel попадет в Книгу рекордов Гиннеса

2017-04-12 18:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Первого апреля двери своим посетителям после ребрендинга открыл один из самых известных отелей города - расположенный на побережье Каспийского моря Bilgah Beach Hotel. В связи с этим событием Trend представляет интервью с генеральным менеджером отеля Скоттом Мауинни.

- Расскажите, пожалуйста, об отеле.

- Хочу отметить, что наш отель является самым эксклюзивным среди азербайджанских отелей, расположенных на побережье Каспийского моря. Мы готовы предоставить нашим гостям 176 роскошных номеров и апартаментов различных категорий с завораживающим видом на море. Кроме того, в распоряжении наших гостей великолепный аквапарк, два плавательных бассейна - открытый и закрытый и, конечно же, прекрасный пляж, где вы сможете насладиться водами Каспийского моря.

Прямо над пляжем у нас расположена прогулочная зона, которая отлично подходит как для прогулок, так и для того, чтобы посидеть и выпить чашечку чая или кофе, насладиться закатом и рассветом и приятно провести время со своей семьей.

- Интересно узнать что-нибудь о персонале. Сколько человек будет трудоустроено в отеле?

- Мы собираемся нанять около 500 сотрудников на летний сезон - июнь, июль и август.

- А на сколько приемлема ценовая политика Bilgah Beach Hotel? Установлены ли цены на проживание в отеле?

- Да, мы уже установили цены на проживание. У нас сейчас действует специальное предложение, которое будет действительно в течение апреля. Стоимость одной ночи проживания, включая налоги, специальные сборы, а также завтрак на двоих составляет 160 манатов. Я считаю, что это очень и очень хорошее предложение, и приглашаю всех приехать и насладиться нашим отелем. Конечно же, я отмечу, что в летние месяцы цены слегка повысятся.

- Отель прошел ребрендинг - что поменялось и что вы готовы предоставить своим клиентам по сравнению с Jumeirah?

- Я думаю, что под руководством Absheron Hotel Group, являющейся азербайджанской компанией, мы постараемся внести в наш отель несколько больше азербайджанского духа. Наши рестораны предлагают посетителям шедевры азербайджанской кухни. Мы хотим, чтобы гости, приезжающие в Азербайджан из зарубежных стран, отведали азербайджанскую кухню и почувствовали азербайджанскую культуру. Я считаю, что это станет основным изменением в сравнении с предыдущим менеджментом. Кроме того, мы нацелены на то, чтобы стать самым дружелюбным отелем в Азербайджане. Каждый день, общаясь с сотрудниками, я напоминаю им, что это - наша цель.

- Есть ли у отеля какая-то изюминка, отличающая его от конкурентов?

- Конечно. У нас есть 54-метровая люстра, которая единственная в мире. И мы уже собираемся зарегистрировать ее как самую длинную люстру. Так что в ближайшем будущем Bilgah Beach Hotel попадет в Книгу рекордов Гиннеса.

- Интересно было бы узнать о ваших стратегических целях, в частности на лето 2017 года?

- Наша главная цель - дать всем постояльцам почувствовать себя желанными гостями Азербайджана. Мы хотим быть уверены, что каждый гость, приезжающий в наш отель, окружен надлежащей заботой. При этом мы не специализируемся на конкретной категории постояльцев - нам интересен каждый человек, приезжающий в наш отель, чтобы насладиться морем, пляжем, провести приятное время с семьей. Наш отель - великолепное место для семей. У нас есть что предложить и нашим маленьким постояльцам - открытый плавательный бассейн, аквапарк, есть также игровая площадка для самых маленьких, боулинг для тинейджеров и, конечно же, пляж для всех вышеуказанных категорий. Что касается этого лета, то скажу, что наших гостей ожидает качественная кухня, качественный сервис и весьма приемлемые цены. И они смогут насладиться неповторимым духом азербайджанской культуры.

- А какие блюда вы готовы предложить своим постояльцам?

- У нас достаточно интернациональная кухня - мы готовы предложить своим гостям итальянские, японские блюда, а также блюда других стран мира, в том числе России, Турции, и, конечно же, Азербайджана.

Отель Bilgah Beach, расположенный на побережье Каспийского моря, вдоль 300-метрового частного пляжа, является первым курортом класса люкс в Баку, который представляет собой сочетание подлинного азербайджанского гостеприимства и уникальных стандартов роскоши. Идеальное место для жителей и гостей города, где можно избежать городского шума, расслабиться, провести время с семьей, друзьями, коллегами или просто отдохнуть, наблюдая за романтическим закатом над Каспийским морем.

(Автор: Анвар Мамедов)