Гран-при Азербайджана в топ-3 по популярности у российских туристов в автогонках Формула 1

2017-04-12 18:52 | www.trend.az | 3

Аналитическое агентство ТурСтат выявило Гран-при автогонок Формулы 1, пользующиеся наибольшей популярностью у российских туристов.

Сочи, Баку и Сингапур являются самыми популярными городами для поездок российских туристов на Гран-при гонок Формулы 1, говорится в сообщении, распространенном на сайте агентства в среду.

В первую пятерку городов, популярных у российских любителей гонок Формулы 1, также входят Монако и Абу-Даби.

Топ-5 самых посещаемых россиянами гонок Формулы 1 составляют Гран-при России в Сочи, Гран-при Азербайджана в Баку, Гран-при Сингапура, Гран-при Монако и Гран-при Абу-Даби.

По данным ТурСтат, в 2016 году Гран-при Формулы 1 в Баку посетило 2 тысячи российских туристов, а каждый из Гран-при Ф1 в Сингапуре, Монако и Абу-Даби - менее тысячи туристов из России.

С 22 по 25 июня 2017 года в Баку на городской трассе Baku City Circuit пройдет Гран-при Азербайджана. Автогонка Формулы 1 состоится на фоне старого города - Ичери Шехер, силуэтов современной части города и видов на набережную Каспийского моря. Входной билет на один день с 23 по 25 июня в зону свободного размещения стоит от 35 до 88 долларов, а билет с местом на одной из трибун - от 47 долларов на один день 23 апреля и от 132 долларов на два дня 24 и 25 апреля.