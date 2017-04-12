Исполнитель теракта в метро Петербурга был под наблюдением спецслужб Турции

2017-04-12 20:27 | www.apa.az | 3

Подозреваемый в совершении теракта в санкт-петербургском метро Акбаржон Джалилов въехал в Турцию в ноябре 2015 года и был депортирован в декабре 2016-го из-за нарушения визового режима. Находясь в Турции, он привлек внимание спецслужб страны.

Как передает АПА, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальный турецкий источник.

Во время пребывания в Турции Джалилов привлек внимание турецких спецслужб, однако они не нашли в его действиях ничего противозаконного и никаких действий в отношении него не предприняли, отмечает агентство.