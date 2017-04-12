Группа азербайджанских миротворцев отправилась в Афганистан – ФОТО
2017-04-12 16:30 | www.oxu.az | 2
В соответствии с планом, группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, состоящая из 54 военнослужащих в ротационном порядке отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии «Решительная поддержка».
Об этом Oxu.Az сообщили в министерстве обороны.
Отметим, что миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.
В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики.