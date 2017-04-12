Американские «Томагавки» приближаются к Корее

2017-04-12 16:34 | www.oxu.az | 2

В состав группировки ВМС США, разворачивающейся вблизи побережья Кореи, входит как минимум один модифицированный ракетоносец типа «Огайо», несущий 154 ракеты «Томагавк».

Как передает Oxu.Az, об этом Ленте.ру сообщил информированный источник в российских силовых структурах.

Атомная подводная лодка присоединилась к авианосному ударному соединению во главе с авианосцем «Карл Винсон».

«У нас есть собственные данные о передвижениях американских сил, в том числе подлодок. Как минимум одна такая субмарина точно находится в западной части Тихого океана, в районе, позволяющем пуск ракет по целям на территории КНДР», - сказал собеседник редакции.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business сообщил: «Мы направили армаду. Очень мощную. В ее составе есть подлодки. Очень сильные. Куда более сильные, чем авианосец».

Н.О.