Азербайджан сохраняет за собой право восстановить территориальную целостность всеми возможными средствами - глава МИД

2017-04-12 19:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сохраняет за собой право восстановить нарушенную территориальную целостность всеми возможными находящимися в его распоряжении средствами. Об этом в среду сказал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров на заседании глав МИД стран "Восточного партнерства" и Вышеградской группы, проходящем в Варшаве, сообщили Trend в МИД.

"Будущее "Восточного партнерства" во многом зависит от установления устойчивого мира и стабильности, безопасности в регионах, страдающих от конфликтов. Азербайджан заинтересован в разрешении нагорно-карабахского конфликта путем переговоров и по дорожной карте, основанной на принципах международного права. В частности это отражено в Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасности от 2016 года. В то же время, если продолжающиеся на протяжении десятилетий переговоры не принесут никаких результатов, Азербайджан сохраняет за собой право восстановить нарушенную территориальную целостность всеми возможными находящимися в его распоряжении средствами", - сказал Мамедъяров.

По его словам, как неоднократно отмечалось ранее, азербайджанское правительство готово предоставить всевозможные гарантии для совместного проживания азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха.

"Вопреки попыткам Азербайджана урегулировать конфликт, Армения проводит целенаправленную политику по изменению демографической специфики оккупированных территорий, а также организует на оккупированных территориях незаконные «выборы» и «референдумы». Последний незаконный «референдум», проведенный на оккупированных территориях, является еще одним провокационным шагом, направленным против Конституции Азербайджана. Эта незаконная деятельность была отвергнута международным сообществом. Апрельские события 2016 года и произошедшая 25 февраля 2017 года провокация на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск доказывают чувствительность ситуации «ни мира, ни войны»", - сказал глава МИД.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)