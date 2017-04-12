Путин встретился с Тиллерсоном

2017-04-12 20:37 | www.apa.az | 4

Президент России Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которые провели переговоры.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент России Путин принимает в Кремле госсекретаря США Тилерсона и министра иностранных дел России Лаврова",- сказал он.

Песков не сообщил о деталях беседы президента с дипломатами.