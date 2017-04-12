Евродепутат женится в Нагорном Карабахе

2017-04-12 16:45 | www.oxu.az | 3

Депутат Европарламента, словак Борис Зала, принявший участие в парламентских выборах в Армении в качестве наблюдателя, поделился своими впечатлениями о поездке в статье словацкого издания DennikN.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.az, любопытно, что помимо выборов, Зала также сообщил интересную информацию о люксембургском депутате Франке Энгеле.

Как известно, Энгель был объявлен Генпрокуратурой Азербайджана в международный розыск за неоднократное незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана. Энгель был наблюдателем псевдореферендума, проведенного сепаратистами в Нагорном Карабахе в феврале.

«Франк Энгель был полон решимости провести для меня «экскурсию» по армянской кулинарии, - написал Борис Зала. - И я обнаружил, что Франк влюблен не только в армянскую кухню, но и в девушку, и устроит свадьбу непосредственно в Нагорном Карабахе».

Н.О.