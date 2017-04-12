Лекарства из Австрии не доехали до Азербайджана – ФОТО

2017-04-12 16:55 | www.oxu.az | 4

Ехавший из Австрии грузовик с 20 тоннами лекарств и других медицинских принадлежностей, принадлежащих азербайджанской медицинской компании «Epidbiomed», был похищен неизвестными в Украине.

Как передает Oxu.Az, гендиректор компании Сурхай Мамедов заявил АПА, что стоимость груза похищенного транспортного средства составляет 170 тыс. евро.

По словам С.Мустафаева, груз был отправлен из Австрии и после того, как автомобиль оказался на территории Украины, связь с водителем пропала. Он подчеркнул, что ответственной за перевозку была украинская компания «Rodnev»:

«Мы подписали официальный договор. Груз лекарственных препаратов и медицинского оборудования был приобретен на территории Австрии, и достиг Украины без проблем. На территории Украины связь с водителем Ревой Тарасом пропала. После пропажи автомобиля компания «Rodnev» также прервала с нами связь. Мы обратились в ряд официальных структур Украины, однако результата все еще нет».



С.Мустафаев также добавил, что возможно к пропаже груза причастна компания «Rodnev».



Отметим, за последние несколько месяцев на территории Украины были угнаны 18 автомобилей с грузами азербайджанских компаний.

Н.О.

