Вкладчики азербайджанского United Credit Bank смогут получить свои средства после 14 апреля

2017-04-12 19:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана начинает процесс ликвидации закрывшегося United Credit Bank, сообщает в среду регулятор.

Согласно сообщению, в настоящее время идёт процесс смены ликвидатора банка. Новым ликвидаторам назначен Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

Регулятор отмечает, что в период судебного разбирательства банк не вел никакого учета и не проводил операций, в связи с этим Палата начинает инвентаризацию финансовых отчетов. Также совместно с ADIF ведется уточнение списка кредиторов, которое, как ожидается, завершится до 14 апреля.

По завершении этого процесса начнутся выплаты по застрахованным вкладам.

Лицензия United Credit Bank отозвана Центральным банком Азербайджана 25 января 2016 года. Второго февраля ADIF признал, что в банке произошел страховой случай, а девятого февраля решением суда банк был признан банкротом. Однако в связи с тем, что банк подал апелляционную жалобу в связи с решением суда, длительное время выплаты вкладчикам произвести не удавалось. 15 марта 2017 года Верховный суд Азербайджана отклонил жалобу банка и сохранил решение предыдущей инстанции о признании банка банкротом.

(Автор: Азад Гасанли)