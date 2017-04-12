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В Венесуэле толпа забросала президента различными предметами

2017-04-12 20:05 | www.trend.az | 3

Протестующие забросали президента Венесуэлы Николаса Мадуро различными предметами и выкрикивали оскорбления в его адрес, передает РИА Новости со ссылкой на агентство EFE.

По информации агентства, лидер Венесуэлы передвигался на военном джипе и приветствовал своих сторонников, когда неизвестные начали забрасывать его различными предметами и выкрикивать оскорбления в его адрес. Как сообщается, после инцидента Мадуро покинул место проведения митингов и протестов.

По данным агентства, визит президента в город Сан-Феликс, где проходили акции его сторонников и противников, транслировался в эфире одного из государственных каналов, однако трансляция прервалась в скором времени после начала беспорядков.

В последние дни в Венесуэле проходят массовые акции оппозиции, протестующей против недавних решений Верховного суда, резко ограничивших полномочия оппозиционного парламента. Сами решения уже отменены, теперь оппозиция требует смещения членов ВС страны.

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