Остановлен снос мечети «Гаджи Джавад»

2017-04-12 17:07 | www.oxu.az | 2

В Баку на «Советской» прекращен снос мечети «Гаджи Джавад».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил глава Исполнительной власти Ясамальского района Ибрагим Мехдиев.

И.Мехдиев посоветовал членам общины обратиться к руководству страны:

«Снос мечети временно прекращен. Исполнительная власть города Баку должна выделить место для строительства новой мечети. Для этого члены общины должны обратиться в Управление мусульман Кавказа и Госкомитет по работе с религиозными образованиями. Эта мечеть не входит в список исторических памятников, она также не зарегистрирована как мечеть. Люди просто молились здесь».

И.Мехтиев отметил, что согласно Генеральному Плану города Баку, на территории «Советская» проводятся работы по строительству и благоустройству, обновляется дорожная инфраструктура:

«Это строение попало под план, оно должно быть снесено.

Руководство поручило, чтобы снос был приостановлен, пока не будет определено место для строительства новой мечети, затем снос будет возобновлен. Отмечу и то, что такие строения не состоят на балансе Районной исполнительной власти. Это здание не является мечетью и архитектурным памятником, и поэтому не имеет никакого отношения ни к Государственному комитету, ни к министерству культуры и туризма. Я посоветовал, если уж государство поручило остановить снос мечети, то община должна обратиться в соответствующие структуры. Они согласились на это».

Отметим, что сегодня в Баку вызвал протест снос мечети «Гаджи Джавад» на территории, называемой «Советская».

A.M.

