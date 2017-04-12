Трамп счел успехи своей команды за сто дней у власти лучшими в истории США

2017-04-12 20:12 | www.trend.az | 3

Американский лидер Дональд Трамп считает, что за 100 дней нахождения у власти его команда сделала гораздо больше, чем удавалось любой прежней администрации США. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

"Я не думаю, что кому-либо за первые 100 дней президентского срока удалось хотя бы близко достичь того, что сделали мы", - цитирует его слова телеканал на своей официальной странице в Twitter.

Инаугурация Трампа состоялась в Вашингтоне 20 января.