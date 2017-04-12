В Гонконге в ДТП с участием двух автобусов пострадали 65 человек

2017-04-12 20:12 | www.trend.az | 3

В результате ДТП с двумя автобусами и микроавтобусом в специальном административном районе КНР Гонконг пострадали, по последним данным, более 65 человек, передает РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post.

Ранее сообщалось о 55 пострадавших в ДТП. В аварию на одной из автомобильных дорог попали автобусы компании Kowloon Motor Bus и Citybus. По данным местной газеты "Минпао", авария произошла около 19.30 по местному времени, после случившегося на место происшествия прибыли 22 кареты скорой помощи, спасатели.

По данным South China Morning Post, ДТП произошло на трассе в районе Юаньлун на северо-западе Гонконга. Большинство пострадавших получили незначительные повреждения.

В результате аварии часть трассы оказалась перекрытой. Причина аварии выясняется.