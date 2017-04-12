В Гёйчае дорожный полицейский совершил ДТП – ФОТО

2017-04-12 17:20 | www.oxu.az | 2

В Гёйчайском районе автомобиль Государственной дорожной полиции совершил аварию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел около 3 часов дня на дороге Баку-Шемаха-Евлах на территории Гёйчайского района.

Житель Гёйчайского района Ровшан Мамедов, 1951 года рождения, на автомобиле «Opel» столкнулся с автомобилем «BMW», управляемым сотрудником государственной дорожной полиции Эльманом Алиевым.

В результате аварии никто не пострадал, но автомобилям был нанесен серьезный ущерб.

По факту ведется расследование.

A.M.

