В крупном ДТП в Гонконге пострадали 70 человек

2017-04-12 21:03 | www.apa.az | 3

Не менее 70 человек получили ранения в результате ДТП с участием двух автобусов и маршрутки в Гонконге.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, пострадавшие были доставлены в несколько близлежащих больниц.

Большинство из них отделались незначительными травмами, однако пассажирка одного из автобусов госпитализирована с переломом обеих ног.

Полиция проводит медицинское освидетельствование водителей на состояние опьянения и расследует причины аварии.