Посол Ирана вызван в МИД Азербайджана

2017-04-12 17:26 | www.oxu.az | 2

Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Джавад Джахангирзаде был вызван в министерство иностранных дел республики.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что иранский дипломат был вызван в связи с проводимыми в Верхней мечети «Говхар-ага» в оккупированной Шуше незаконными работами, к которым привлечены специалисты из Ирана.

По его словам, на встрече до сведения иранского дипломата была доведена азербайджанская позиция.

«Была выражена просьба, чтобы ИРИ приняла меры для приостановления незаконной деятельности привлеченной к этим работам иранской компании Part Saman Jahan Co.», - указал он.

Следует отметить, что еще осенью 2016 года карабахские сепаратисты заключили соглашение с иранской компанией Part Saman Jahan Co. о проведении незаконных «реставрационных работ» в Верхней мечети «Говхар-ага».

МИД АР ранее выступил с заявлением, в котором говорилось, что проведение Арменией вокруг мечети в Шуше раскопок – составная часть политики систематического вандализма по преднамеренному уничтожению на оккупированных азербайджанских территориях памятников материальной культуры и религии, их разграблению и присвоению, изменению происхождения и назначения.

Джума мечеть «Говхар-ага», которая известна также как Юхары мечеть, начала строиться в 1768 году по указанию Карабахского хана Ибрагима. Затем строительство мечети было приостановлено. Строительство мечети было завершено в 1883 году наследником Ибрагим хана Говхаром-ага при помощи архитектора Кярбалайы Сефи Карабахлы хана.

В советские годы здесь находился историко-археологический музей. После обретения Азербайджаном независимости мечеть восстановила свою деятельность.

После оккупации Шуши в 1992 году мечеть прекратила свое функционирование.

Н.О.