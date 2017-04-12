В Баку обрушилось здание: Есть жертвы – ОБНОВЛЕНО
2017-04-12 17:29 | www.oxu.az | 2
Стали известны имена пострадавших в результате обрушения здания в поселке Шых Сабаильского района Баку.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Тофиг Гусейнов 1981 года рождения с переломом верхней части кости бедра доставлен в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии.
Аяз Оруджов 1983 года рождения с переломом голени был доставлен в Клинический медицинский центр №1. Он уже отпущен домой для амбулаторного лечения.
Амир Мехдиев 1962 года рождения с переломом кости левого бедра помещен в реанимационное отделение Клинического медицинского центра.
16:49
Стало известно число погибших и пострадавших в результате обрушения здания в Баку.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, по словам главы пресс-службы министерства здравоохранения Лии Байрамовой, два человека погибли на месте происшествия.
По предварительной информации на месте происшествия было 6 человек. Одному из них помощь была оказана на месте, трое доставлены в клинический медицинский центр.
16:37
В Баку обрушилось здание.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Шых.
Сообщается, что в результате обрушения здания есть погибшие и пострадавшие.
В министерстве по чрезвычайным ситуациям подтвердили данный факт. Сообщается, что приехавшие на место происшествия спасатели извлекли из-под обломков тело.
Спасательные работы продолжаются.