В Баку обрушилось здание: Есть жертвы – ОБНОВЛЕНО

2017-04-12 17:29 | www.oxu.az | 2

Стали известны имена пострадавших в результате обрушения здания в поселке Шых Сабаильского района Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Тофиг Гусейнов 1981 года рождения с переломом верхней части кости бедра доставлен в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии.

Аяз Оруджов 1983 года рождения с переломом голени был доставлен в Клинический медицинский центр №1. Он уже отпущен домой для амбулаторного лечения.

Амир Мехдиев 1962 года рождения с переломом кости левого бедра помещен в реанимационное отделение Клинического медицинского центра.

16:49

Стало известно число погибших и пострадавших в результате обрушения здания в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, по словам главы пресс-службы министерства здравоохранения Лии Байрамовой, два человека погибли на месте происшествия.

По предварительной информации на месте происшествия было 6 человек. Одному из них помощь была оказана на месте, трое доставлены в клинический медицинский центр.

16:37

В Баку обрушилось здание.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Шых.

Сообщается, что в результате обрушения здания есть погибшие и пострадавшие.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям подтвердили данный факт. Сообщается, что приехавшие на место происшествия спасатели извлекли из-под обломков тело.

Спасательные работы продолжаются.

A.M.

