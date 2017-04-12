ОАЭ намерены расширить торговлю с Азербайджаном - министр

2017-04-12 20:32 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Уровень экономического сотрудничества между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) не отражает существующего потенциала между двумя странами, сообщают арабские СМИ со ссылкой на министра экономики ОАЭ Султана бин Сайеда аль-Мансури.

Как отмечают СМИ, заявления министра сделаны в преддверии шестого заседания межправительственной комиссии по экономическому, коммерческому и техническому сотрудничеству, которое пройдет 20 апреля в Абу-Даби.

По словам министра, в ходе заседания стороны обсудят возможности усиления сотрудничества в сферах туризма, энергетики, окружающей среды и природных ресурсов.

"Подобные заседания - хорошая платформа для развития двусторонних экономических связей, инвестиций и торговли на том уровне, который оправдывает ожидания глав государств", - сказал министр.

(Автор: Азад Гасанли)