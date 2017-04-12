Айдан Шенер: Шахин Закизаде был другом, которого я очень любила… – ВИДЕО

2017-04-12 17:35 | www.oxu.az | 4

Звезда сериала «Королек - птичка певчая» Айдан Шенер в интервью программе «Türk şou maqazin», выходящей в эфире телеканала ARB, поделилась своими воспоминаниями о покойном азербайджанском режиссере Шахине Закизаде.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

«Мой азербайджанский друг Шахин Закизаде ушел из жизни. Новость о его кончине очень плохо подействовала на меня. Знаю, что у него остались маленькие дети; он ушел молодым. Выражаю соболезнования всем его родным и близким. Шахин Закизаде был другом, которого я очень любила», - заявила Айдан Шенер в интервью каналу ARB.

Отметим, что А.Шенер снималась в азербайджанском сериале «Врачи», режиссером которого был покойный Ш.Закизаде, ушедший из жизни 16 февраля этого года, не сумев побороть рак.

Звезда сериала «Королек - птичка певчая» также была задействована Ш.Закизаде в съемках рекламного ролика салона красоты.

A.C.

