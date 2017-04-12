Жертвами теракта у президентского дворца в Кабуле стали пять человек

2017-04-12 20:45 | www.trend.az | 2

Жертвами теракта в районе Кабула, где находятся президентский дворец и министерство обороны, стали пять человек, еще 10 пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства внутренних дел страны.

Теракт в районе Пул-е Махмуд Хан устроил в среду смертник рядом с контрольно-пропускным пунктом полиции.

Как отмечает агентство Рейтер со ссылкой на представителя минобороны, среди жертв как минимум один мирный житель и два полицейских.

Ответственность за взрыв ранее взяла на себя террористическая группировка ИГ. Ячейка ИГ в Афганистане за последние годы усилила свое влияние и соперничает с другой радикальной группировкой "Талибан".