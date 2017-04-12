Cтала известна дата визита Виталия Кличко в Азербайджан

2017-04-12 17:54 | www.oxu.az | 2

Киевский городской председатель Виталий Кличко 13-14 апреля совершит визит в Азербайджан по приглашению главы Исполнительной власти города Баку.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили Report в пресс-службе мэра Киева.

В столице Азербайджана состоятся встречи Кличко с главой Исполнительной власти Баку Гаджибала Абуталыбовым, представителями политических кругов и крупного бизнеса.

Также Кличко посетит Аллею почетного захоронения, площадь Государственного флага.

Мэр Киева осмотрит построенные объекты инфраструктуры в Баку, комплекс набережной бульвара, спортивную арену и другие объекты, которые являются знаковыми для современного Баку.

«Мы ценим и стремимся развивать партнерские отношения между нашими странами. К тому же Киев и Баку уже почти 20 лет являются городами-побратимами, - отметил Кличко. - Нам сегодня очень интересен и может быть полезным и опыт развития инфраструктуры в Баку. За последние годы столица Азербайджана достигла в этом направлении значительных успехов. И в этом контексте мы заинтересованы в сотрудничестве и в инвестициях азербайджанского бизнеса, который имеет хороший опыт в развитии инфраструктуры», - отметил накануне визита в Баку Виталий Кличко.

Н.О.