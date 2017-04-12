Владелец гянджинского универмага объявлен в международный розыск

2017-04-12 18:00 | www.oxu.az | 2

Владелец центрального универмага Гянджи Мазахир Бадирбейли объявлен в международный розыск.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, М.Бадирбейли обвиняется по статье хулиганство (с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Сообщается, что М.Бадирбейли владеет азербайджанским и русским языками. Также другие признаки предпринимателя внесены в открытый бюллетень.

Отметим, что М.Бадирбейли родился в 1963 году в Гяндже. Он некоторое время работал в России, а потом вернулся в Гянджу и приватизировал там универмаг.

Э.А.

