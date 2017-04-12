Başbakan Yıldırım: FETÖ'nün ağzıyla konuşanları anlamıyoruz

2017-04-12 21:28 | www.trend.az | 0

Başbakan Binali Yıldırım, Bornova'da vatandaşlara seslendikten sonra Bayraklı'ya hareket etti.

Cengizhan Mahallesi'nde otobüsü durdurup, kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, daha sonra kahvehanede çay içti.

Yıldırım, Bayraklı'da yaptığı konuşmada, FETÖ'nün Türkiye'ye gelip, hesap vereceğini belirterek, "FETÖ'yü biliyoruz da FETÖ'nün ağzıyla konuşanları anlamıyoruz. Kılıçdaroğlu ne diyor '15 Temmuz tiyatro, kontrollü darbe'. 15 Temmuz'da bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na, Başbakanı'na ateş açılırken, onlara yol açıldı yol. Türkiye büyük bir mücadele verdi, o mücadeleyi siz verdiniz, Bayraklı ayaktaydı, İzmir ayaktaydı." diye konuştu.

Ay-yıldızlı bayrağın inmeyeceğini, ezanların hiçbir zaman dinmeyeceğini vurgulayan Yıldırım, hiçbir alçak terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti'ni dize getiremeyeceğini, 15 Temmuz'da bunu başaramadıklarını kaydetti.

Başbakan Yıldırım, millete karşı hiçbir kalkışmanın, hiçbir darbenin başarılı olamayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üç günümüz var, bugün de geçti 2 günümüz var, inşallah pazar günü sandığa gideceğiz, sandıkta hesabı göreceğiz. Söylemedik laf bırakmadılar, evet diyenleri hain ilan ettiler, evet diyenleri denize dökeriz dediler, orada ne yazıyor 'Dökeceklerse, gelsinler, deniz kenarında bekliyoruz.' Biz onların dediğini demiyoruz, biz onların denize filan dökmeyiz. Bizim şiarımızda yaşatmak var, öldürmek yok. Ama biz ne diyoruz, biz pazar günü onları sandığa gömeceğiz, sandığa. Denize dökmek bizim işimiz değil."

Geçen pazar günü İzmir'in milletin adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına bastığını anımsatan Yıldırım, hayır kampanyası yürütenlerin insanları sadece korkutup, tehdit ettiğini bildirdi.

Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvecilere kahvehanelerin kapanacağını söylediğini hatırlatarak, "Yemezler, yemezler, Bayraklı yemez bu yalanları." dedi.

"İki tane cumhurbaşkanı mı seçeceğiz"

Kendilerinin sadece milletin, Cenab-ı Allah'ın huzurunda eğileceklerini kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Diyorlar ki 'efendim tek adam'. Kardeşim, sen istedin diye iki tane cumhurbaşkanı mı seçeceğiz, iki tane muhtar mı seçeceğiz, iki tane belediye başkanı mı seçeceğiz. Ama niye öyle diyor biliyor musun, bu ara onlar HDP ile kol kola 'hayır' kampanyası yapıyorlar ya birlikte. HDP'de eş başkanlık var, oraya kafayı takmış belli ki. Sen onlarla beraber ol kardeşim, bizim senle işimiz olmaz. Milletin bunlarla işi yok, millet tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet tanır. Tek adam doğru, tek adam ama milletin adamı. Vesayetçilerin, bölücülerin adamı değil, milletin adamı."

Başbakan Binali Yıldırım, miting alanında bir vatandaşın üzerinde yazan "Ne Almanya, ne Hollanda, kral sensin Türkiye, kral sensin Türkiye" yazısına işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Almanya, Hollanda hayır diyor. FETÖ'cular, PKK'lılar, Almanya'da Hollanda'da fink atıyor, her türlü kampanyayı birlikte yapıyorlar, bizim bakanlarımız, milletvekillerimiz gidince onlara salon verilmiyor, kampanya yaptırılmıyor. Ne yapıyorlar, atlarıyla, itleriyle vatandaşlarımızın üzerine sürüyorlar. Peki biz ne yapacağız? Vatandaşlarımız sabretti ama sandıklara akın etti, gereken cevabı verdiler. Öyle bir verdiler ki onların da feleği şaştı."

Terör örgütü PKK'nın da hayır dediğine işaret eden Yıldırım, "Türkiye'yi bölmeye çalışan, Kürtleri, Türkleri, gözünü kırpmadan öldüren alçak bölücü örgüt ve onun emrine girmiş HDP, onlar da hayır diyor. Kandil'den diyorlar ki aman ha, evet çıkmasın, evet çıkarsa biz biteceğiz, buradan söylüyorum, Bayraklı'dan söylüyorum, ilan ediyorum inşallah evet çıkacak. Siz de biteceksiniz, kandiliniz sönecek, kandiliniz sönecek." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, yolları böldüklerini, milleti birleştirdiklerini, gönülleri birleştirdiklerini belirterek, "Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Herkes ayağını denk alsın." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'da adamlarını asker kılığına sokarak tankla, tüfekle, uçakla helikopterlerle insanların üzerine bomba yağdırdığını anlatan Yıldırım, milletin adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmek istediklerini, hükümeti alaşağı etmek, kendisini öldürmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA