Немецкое телевидение сняло репортаж про Дмитрия Назарова – ВИДЕО

2017-04-12 18:20 | www.oxu.az | 2

Полузащитник сборной Азербайджана Дмитрий Назаров в последнее время стал популярной фигурой в Германии.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, поле гола в ворота немцев в рамках матча отборочного этапа чемпионата мира 2018 года между Азербайджаном и Германией, Назаров все больше стал упоминаться в прессе.

Более того, Дмитрий Назаров успешно выступает и за свой клуб. В этом сезоне он забил уже семь голов за «Эрцгебирге Ауэ».

Между тем, сегодня телеканал восточной Германии MDR анонсировал репортаж, снятый про Дмитрия Назарова. Интересно, что репортаж был снят в зоопарке для маленьких зверей в городе Ауэ. Передача выйдет в эфир в пятницу.

Н.О.