Заместитель главы ИВ: Обрушение объекта в Баку произошло в результате нарушения норм строительства

2017-04-12 18:29 | www.oxu.az | 7

«Обрушение в поселке Шихово Сабаильского района Баку произошло в результате нарушения норм строительства».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report об этом в заявлении журналистам сказал побывавший на месте происшествия заместитель главы Исполнительной власти Сабаильского района Абит Алиев.

Он отметил, что в момент обрушения на территории стройки были 6 человек. Двое из них погибли.

Отметим, что инцидент произошел во дворе жилого комплекса отдыха «Green City».

Здесь рухнул строящийся объект общепита. В результате 2 человека погибли, 4 получили травмы. Одному из пострадавших на месте была оказана помощь, трое госпитализированы.