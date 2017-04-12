Навальный анонсировал митинги в День России

2017-04-12 18:30 | www.oxu.az | 2

Оппозиционер Алексей Навальный в обращении на YouTube заявил о планах провести 12 июня, в День России, новые акции протеста, передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru.

«Я призываю всех патриотов страны вне зависимости от политических взглядов выйти на митинги против коррупции», — сказал он. Оппозиционер призвал «еще лучше подготовиться, подать заявки на мирные шествия в еще большем количестве городов, собрать еще больше народу».

10 апреля Навальный закончил отбывать 15-суточный арест, который был назначен ему за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции в ходе акции протеста, состоявшейся в Москве 26 марта. В этот день на Тверской улице в столице прошел несанкционированый массовый митинг против коррупции, участие в котором, по официальным оценкам, приняли 8-10 тысяч человек.

Н.О.