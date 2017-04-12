Саакашвили: Мне Порошенко два с половиной раза предлагал быть премьером

2017-04-12 18:40 | www.oxu.az | 2

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что глава Украины Петр Порошенко «два с половиной раза» предлагал ему занять пост премьера, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Мне Порошенко два с половиной раза предлагал быть премьер-министром: один раз полупредлагал, два раза настойчиво предлагал. И когда он третий раз настойчиво предлагал я ему сказал, что у меня больше амбиций, чем быть премьер-министром», - заявил Саакашвили в ходе выступления, видеозапись которого он опубликовал на своей странице в Fаcebook.

Н.О.