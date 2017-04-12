Лавров: “Когда Москва и Вашингтон сотрудничают, выигрывают не только наши народы, но и весь мир ”

2017-04-12 22:08 | www.apa.az | 3

Переговоры с госсекретарем Тиллерсоном получились обстоятельными, откровенными.

Как передает московский корреспондент АПА, об этом сказал Лавров на пресс-конференции после встречи с президентом Владимиром Путиным.

"Переговоры получились обстоятельными, откровенными, охватили весь спектр вопросов, которые являются ключевыми для наших двусторонних отношений, для взаимодействия по международным делам", - сказал С. Лавров.

При этом, по словам министра, Москва видит попытки помешать сотрудничеству России и США, обострить конфронтацию.

"Мы видим попытки помешать нашему сотрудничеству, видим попытки обострить конфронтацию. Считаем, что это недальновидный подход", — сказал министр. Лавров добавил, что "история доказала, когда Москва и Вашингтон сотрудничают, выигрывают не только наши народы, но и весь мир".