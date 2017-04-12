Во Франции неизвестные напали на фургон с золотом

2017-04-12 18:50 | www.oxu.az | 2

Неизвестные напали на заполненный золотом фургон без опознавательных знаков во французском городе Лион спустя ровно четыре месяца после аналогичной атаки.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание Lyonmag.

Как пишет издание, в среду утром группа неизвестных с автоматами окружила фургон. Заполучив награбленное, нападавшие подожгли фургон и принадлежавшие им транспортные средства, после чего скрылись с места преступления.

Полиция оцепила место происшествия, прибыл вертолет. Информация о пострадавших не поступала.

Как отмечает издание, аналогичный инцидент произошел в декабре прошлого года. Тогда около 10 неизвестных совершили ограбление на 2,5 миллиона евро.

Н.О.