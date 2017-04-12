Бросивший окурок в канализацию прохожий устроил взрыв – ВИДЕО

2017-04-12 19:19 | www.oxu.az | 2

Проходивший по улице мужчина устроил взрыв, бросив окурок в канализационное отверстие в тротуаре.

Как передает Oxu.Az, инцидент был заснят уличной камерой наблюдения и, предположительно, произошел в Тегеране (Иран).

Взрыв сбил с ног виновника. На кадрах видно, как он пытается отползти от эпицентра взрыва.

Первоначально ролик опубликовал в своем аккаунте пользователь Twitter с ником @Xerxesss. В подписи к посту автор отметил, что бросать сигареты и окурки в канализационные колодцы очень опасно.

С.Б.

