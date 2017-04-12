IV Игры исламской солидарности будут транслироваться в 34 странах

2017-04-12 22:05 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Операционный комитет IV Игр исламской солидарности "Баку 2017" в среду достиг соглашения с телевещательными компаниями 34 стран о трансляции игр.

Как сообщили Trend в Операционном комитете, данные компании будут обладать правом транслировать церемонии открытия и закрытия игр, которые состоятся на Бакинском олимпийском стадионе 12 и 22 мая.

Также согласно достигнутым договоренностям, телекомпании будут в течение дня транслировать одночасовую программу о соревнованиях, будет организована прямая трансляция футбольных матчей между сборными Турции, Камеруна, Сенегала, Саудовской Аравии, Омана, Палестины, Алжира и Азербайджана.

IV Игры исламской солидарности Баку-2017 - интересное мультиспортивное мероприятие, объединяющее исламский мир, которое пройдет 12-22 мая 2017 года.

Спортсмены, прибывающие из стран мусульманского мира, в течение 10 дней будут представлять свои страны на расположенных в Баку 16 современных спортивных площадках, по 20 видам спорта в 23 категориях (легкая атлетика и пара-атлетика, водные виды спорта – прыжки в воду, водные виды спорта – плавание, водные виды спорта – ватерполо, баскетбол 3х3, футбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, ушу, настольный теннис, дзюдо и дзюдо для спортсменов с ослабленным зрением, греко-римская борьба, вольная борьба, стрельба, каратэ, тхэквондо, тяжелая атлетика).

Решение о проведении Игр исламской солидарности в столице Азербайджана - Баку было принято в июле 2013 года на Генеральной ассамблее Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС) в Джидде.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева был создан Организационный комитет по проведению Игр исламской солидарности. Согласно указу, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева назначена председателем Организационного комитета IV Игр исламской солидарности. Операционный комитет Азербайджанских Игр исламской Солидарности (ОКАИИС) совместно со СФИС организуют и проведут Игры.