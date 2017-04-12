Россия и США подтвердили нацеленность на борьбу с терроризмом - Лавров

2017-04-12 22:13 | www.trend.az | 3

РФ и США подтвердили нацеленность на борьбу с терроризмом, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, передает РИА Новости.

"Мы подтвердили нашу общую нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом. Это тема, которую наши президенты обсуждали в ходе нескольких телефонных разговоров, включая телефонный разговор в ночь на 4 апреля, когда Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в петербургском метро", — сказала Лавров.

Министр подчеркнул, что когда Москва и Вашингтон сотрудничают, "выигрывают не только наши народы, но и весь мир".