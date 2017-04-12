В Баку девушка подает в суд на бросившего ее парня – ВИДЕО

2017-04-12 20:54 | www.oxu.az | 3

30-летняя жительница Баку обратилась в суд с жалобой о том, что ее возлюбленный, с которым она была вместе в течении пяти лет не женился на ней. Девушка считает, что ее бывший парень должен быть привлечен к ответственности, ссылаясь на то, что после расставания она не может создать семью.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xazar TV, сейчас В.А. требует восстановления своих прав.

Адвокат Хаял Баширов отмечает, что согласно Семейному кодексу, в Азербайджане брак заключается на основе добровольного согласия

По его словам, в этой ситуации девушка может обратиться в суд на унижение чести и достоинства.

С.Б.

