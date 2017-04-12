Лавров американским журналистам: Кто вас воспитывал? – ВИДЕО

2017-04-12 21:07 | www.oxu.az | 3

Видеозапись, на которой министр иностранных дел России Сергей Лавров делает замечание поднявшим шум американским журналистам, появилась в сети.

Как передает Oxu.Az, перед началом переговоров Лаврова с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном журналисты начали наперебой задавать вопросы, перекрикивая участников встречи.

Глава МИД России спросил у них: «Кто вас воспитывал?» Повторить вопрос пришлось дважды, так как в первый раз его слова не были услышаны.

С.Б.

