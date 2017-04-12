В Йемене 82% населения нуждаются в гуманитарной помощи

2017-04-12 21:44 | www.oxu.az | 3

ООН призывает к незамедлительному снятию блокады с Йемена и доступу в страну гуманитарной помощи, говорится в заявлении спецдокладчика ООН по правам человека и международным санкциям Идрисса Джазари (Idriss Jazairy), передает Oxu.Az cо ссылкой на РИА Новости.

«Блокада измученного войной Йемена должна быть незамедлительно снята для доступа гуманитарной помощи, чтобы бороться с гуманитарной катастрофой, из-за которой миллионы людей столкнулись с голодом… Необоснованные ограничения для прохождения коммерческих и гуманитарных грузов в Йемен, а также препятствия для распределения их внутри страны парализуют нацию, которая уже долгое время страдает от войны», — заявил он.

По данным ООН, в Йемене в гуманитарной помощи нуждаются свыше 21 миллиона человек, что составляет порядка 82% населения. Из них 7 миллионов человек голодают.

Джазари подчеркнул, что воздушная и морская блокада Йемена, которая с марта 2015 года была введена войсками возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, «является одной из основных причин гуманитарной катастрофы» в стране и «может быть расценена как беззаконная односторонняя принудительная мера согласно международному законодательству».

Спецдокладчик ООН подчеркнул, что блокада войсками коалиции Йемена является «серьезным нарушением большинства основных норм законодательства в области прав человека, а также законов ведения войны, что не должно остаться без ответа».

«Я призываю все стороны конфликта соблюдать основные права на жизнь, пищу и достойные условия существования для невинных мирных граждан и решать свои разногласия путем переговоров, незамедлительно восстановив беспрепятственный доступ в порт Ходайда, особенно для гуманитарных грузов», — заключил спецдокладчик ООН.

С.Б.

