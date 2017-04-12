Фанаты «Лестера» устроили беспорядки в центре Мадрида – ВИДЕО

2017-04-12 22:21 | www.oxu.az | 3

Фанаты английского «Лестер Сити» устроили беспорядки в центре Мадрида в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

Как передает Oxu.Az, видео появилось в Twitter-аккаунте The Spain Report.

Британские болельщики приняли участие в столкновениях с полицией, в ход пошли бутыли и другие посторонние предметы. В результате пострадали восемь человек.

Встреча между «Атлетико» и «Лестером» состоится 12 апреля на стадионе «Висенте Кальдерон». Матч начнется в 22:45 по бакинскому времени.

С.Б.

