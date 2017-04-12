Россия и США договорились о взаимодействии в Сирии

2017-04-12 22:32 | www.oxu.az | 2

Россия и США договорились о том, как будут взаимодействовать в Сирии.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным на брифинге для журналистов, транслируемом «Россией 24».

«Мы договорились, каким образом будем работать в Сирии», — заявил Тиллерсон.

«Я и министр Лавров договорились, каким образом будем работать в Сирии. Будем проводить консультации с партнерами и союзниками и будем продолжать обсуждать вопросы, связанные с урегулированием конфликта», — заявил Тиллерсон на брифинге для журналистов. Он также добавил, что создана рабочая группа для вопросов, которые требуют «незамедлительного решения».

Тиллерсон выразил мнение, что отношения России и США «находятся в самой низкой точке» и взаимодействие двух ядерных держав «не может находиться в таком состоянии дел».

Также стороны обсудили ситуацию вокруг КНДР. И российская, и американская стороны согласились с тем, что в Северной Корее не должно быть ядерного оружия, и требуются дипломатические усилия для решения этой проблемы, добавил он.

С.Б.

