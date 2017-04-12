В Азербайджан пытались ввезти крупную партию черной икры

2017-04-12 22:45 | www.oxu.az | 2

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по РД 9 апреля пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу крупной партии черной икры.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе Управления.

По словам собеседника агентства, несколько дней назад на железнодорожном пункте пропуска «Дербент» при осмотре грузового состава, следующего на выезд из РФ, в машинном отделении пограничный наряд обнаружил свертки, упакованные в черные пакеты. Партия деликатеса должна была быть доставлена в Азербайджан.

«В свертках находилось более 10 килограммов икры рыб, предположительно осетровых видов. Данная продукция была скрыта от погранично-таможенного контроля», – сказал собеседник.

Он отметил, что по данному факту проводится проверка.

Напомним, что недавно сотрудники Погрануправления задержали партию осетровой рыбы на один миллион рублей.

С.Б.

