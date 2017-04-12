Установлена личность исполнителя теракта в Александрии

2017-04-12 22:53 | www.trend.az | 2

МВД Египта объявило об установлении личности исполнителя теракта в церквях в Александрии, передает ТАСС.

По информации ведомства, он был совершен Махмудом Хасаном Мубараком Абдаллой 1986 года рождения, жителем провинции Суэц, сотрудником одной из нефтяных компаний. Ранее он находился в розыске по уголовному делу.

О личности второго смертника, совершившего подрыв в церкви в Танте, информации пока нет.

Как отмечается в заявлении МВД АРЕ, "в настоящее время силы безопасности ведут поиск 19 человек, имеющих отношение к терактам". За информацию, которая поможет выйти на след террористов, назначено вознаграждение в размере 100 тыс. ег.ф. ($5,5 тыс.).

9 апреля в двух египетских городах, Танта и Александрия, были совершены теракты в христианских храмах, в результате которых погибли 45 человек, более ста получили ранения. В стране был объявлен трехдневный траур.

Минувшим днем парламент Египта одобрил решение президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца.