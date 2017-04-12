Установлена личность исполнителя теракта в Александрии

2017-04-12 23:06 | www.apa.az | 2

МВД Египта объявило об установлении личности исполнителя теракта в церквях в Александрии.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, по информации ведомства, он был совершен Махмудом Хасаном Мубараком Абдаллой 1986 года рождения, жителем провинции Суэц, сотрудником одной из нефтяных компаний. Ранее он находился в розыске по уголовному делу.

О личности второго смертника, совершившего подрыв в церкви в Танте, информации пока нет.

9 апреля в двух египетских городах, Танта и Александрия, были совершены теракты в христианских храмах, в результате которых погибли 45 человек, более ста получили ранения.